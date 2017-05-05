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ساويرس: انتخابات «المصريين الأحرار» خطوة لاستعادة مساره الديمقراطي

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ساويرس: انتخابات «المصريين الأحرار» خطوة لاستعادة مساره الديمقراطي ساويرس: انتخابات «المصريين الأحرار» خطوة لاستعادة مساره الديمقراطي

التحرير

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قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إن الانتخابات الحالية بحزب المصريين الأحرار هى أهم خطوة لاستعادة الحزب وعودته إلى مساره الديمقراطى مرة آخرى.

وكتب في نص تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر: "خرجت الآن من مقر المصريين الأحرار بعد أن أدليت بصوتى فى أهم خطوة لاستعادة حزب المصريين الأحرار و إرجاعه إلى مساره الديموقراطى الليبرالى الحر".

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وبدأت إجراءات التصويت فى انتخابات مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار -جبهة ساويرس-، اليوم الجمعة، وذلك للتصويت على اختيار مقاعد الحزب لأعضاء الهيئة العليا وانتخاب رئيس الحزب والأمين العام.

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التحرير

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