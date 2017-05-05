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رئيس بنك عودة: 87% من المصريين معرضون لنصب شركات توظيف الأموال

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رئيس بنك عودة: 87% من المصريين معرضون لنصب شركات توظيف الأموال رئيس بنك عودة: 87% من المصريين معرضون لنصب شركات توظيف الأموال

التحرير

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قال محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عوده، إن التعامل مع البنوك لم يعد مقتصراً على طبقة الأغنياء، وهذا المفهوم الخاطيء يجب أن ينتهي كما يجب تعميم الشمول المالي ليضم كافة فئات المجتمع.

وأضاف عباس في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن في ترتيب متأخر جدا في تطبيق الشمول المالي، و13 % فقط من سكان مصر ليدهم حسابات بنكية، بينما 87 % من السكان محرومين من تلك المعاملات المالية، لذلك هم معرضون لنصب شركات توظيف الأموال .

وتابع عباس، أن "مصر عودة" حريص على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال نشر الثقافة المالية داخل المجتمع بشكل عام وبين فئة الشباب على وجه الخصوص، من خلال عقد ورش عمل ودورات تعليمية في العديد من المدارس والجامعات حول الخدمات المصرفية للمساهمة في رفع مستوى الوعي والمعرفة بين طلاب المدارس والجامعات بالجهاز المصرفي المصري.

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وأشار إلى أن خطة البنك المركزي تستهدف مع البنوك العاملة في السوق المحلي الوصول إلى دمج 60 % من السكان إلى القطاع المصرفي.

وفيما يخص خطة الدولة للسيطرة على التضخم، أكد أن رفع الفائدة في البنوك أحد الحلول الرئيسية، ولكن ذلك لابد أن يقابله زيادة في معدل الإنتاج.

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التحرير

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