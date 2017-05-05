شوقي وعبد الغفار يناقشان حل مشاكل التعليم الإثنين المقبل

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أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن مؤتمر «التعليم فى مصر نحو حلول إبداعية» المقرر انعقاده الاثنين المقبل 8 مايو بالقاهرة، وتنظمه جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، فرصة جيدة للاستفادة من الأفكار التى يطرحها المجتمع لحل قضايا التعليم، وذلك من خلال المسابقة التى أعلن عنها فى وقت سابق، والتى تهدف إلى تلقى الحلول من كافة أطياف المجتمع والخبراء والمهتمين بتطوير العملية التعليمية، وذلك لتغيير نظرة المجتمع لبعض القضايا مثل القصية التعليمية.

وأضاف فى بيان صحفى صادر عن صندوق تطوير التعليم، أن المؤتمر يعد خطوة نحو الوصول إلى حلول يطرحها المجتمع والمهمومين بقضايا التعليم، مشيرا إلى أن قضيتى الثانوية والقبول بالجامعات وآليات تطبيق البحث العلمى تحتلان أولوية كبيرة.

وأشاد الوزير بفكرة تخصيص نصف مليون جنيه جائزة من جانب المؤتمر لأفضل الحلول الإبداعية لمشكلات التعليم ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر، مشيراً إلى أن هذه فرصة طيبة للشباب للاستفادة من أفكارهم الابتكارية فى حل هذه القضية الهامة، مؤكداً على أن الخروج بفكرة إبداعية واحدة قابلة للتنفيذ من رحم جلسات هذا المؤتمر يعد إنجازاً نستحق أن نفخر به.

من جانبه أشاد طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتبنى جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم عقد مؤتمر يهدف لتطوير التعليم من منطلق حلول إبداعية، وليس مجرد مناقشات أكاديمية.

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وأضاف أن مشكلات التعليم فى مصر متراكمة منذ سنوات عديدة، ولم توضع لها حلول واقعية، مؤكدا أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة للاستثمار فى المعلم باعتباره أهم عناصر العملية التعليمية، والعمود الفقرى الذى نستند عليه فى التطوير الذى ننشده.

وفى سياق متصل، قال جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن مؤتمر «التعليم فى مصر نحو حلول إبداعية» سيخرج بصورة تختلف كثيرا عن سابقيه٬ وذلك من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية فى عرض الأفكار والحلول لقضايا التعليم التى يتصدى لها المؤتمر.

وأضاف أننا نسعى من خلال المؤتمر للوصول إلى حلول بسيطة وسهلة وواقعية للمشكلات التى تواجه العملية التعليمية٬ مؤكدا أننا نحتاج إلى الانفتاح على تجارب الدول الأخرى لحل مشاكل التعليم المصرى وعلى رأسها الكتب والكثافة والدروس الخصوصية٬ مشيرا إلى أن المؤتمر عليه طرح حلول سهلة وإبداعية لمنح المجتمع المصرى أملا فى تحرك إيجابى على طريق