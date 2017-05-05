أخبار عاجلة

وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال -
الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية» -
وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟» -
الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك -
الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور» -
فيديو| رئيس «الكرامة»: صباحي خاض انتخابات الرئاسة لإعطاء شرعية للسيسي -
القاهرة أبو ظبى: لقاء خاص مع العالمى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لفريق وادى دجلة -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية -
مساء dmc - " سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبر 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس وإصابة شخصين " -
مساء dmc - ردود أفعال ومشاركات الجمهور علي مواقع التواصل وصفحة البرنامج في محاكاة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

شوقي وعبد الغفار يناقشان حل مشاكل التعليم الإثنين المقبل

Google+ Print
شوقي وعبد الغفار يناقشان حل مشاكل التعليم الإثنين المقبل شوقي وعبد الغفار يناقشان حل مشاكل التعليم الإثنين المقبل

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أكد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن مؤتمر «التعليم فى نحو حلول إبداعية» المقرر انعقاده الاثنين المقبل 8 مايو بالقاهرة، وتنظمه جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، فرصة جيدة للاستفادة من الأفكار التى يطرحها المجتمع لحل قضايا التعليم، وذلك من خلال المسابقة التى أعلن عنها فى وقت سابق، والتى تهدف إلى تلقى الحلول من كافة أطياف المجتمع والخبراء والمهتمين بتطوير العملية التعليمية، وذلك لتغيير نظرة المجتمع لبعض القضايا مثل القصية التعليمية.

وأضاف فى بيان صحفى صادر عن صندوق تطوير التعليم، أن المؤتمر يعد خطوة نحو الوصول إلى حلول يطرحها المجتمع والمهمومين بقضايا التعليم، مشيرا إلى أن قضيتى الثانوية والقبول بالجامعات وآليات تطبيق البحث العلمى تحتلان أولوية كبيرة.

وأشاد الوزير بفكرة تخصيص نصف مليون جنيه جائزة من جانب المؤتمر لأفضل الحلول الإبداعية لمشكلات التعليم ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر، مشيراً إلى أن هذه فرصة طيبة للشباب للاستفادة من أفكارهم الابتكارية فى حل هذه القضية الهامة، مؤكداً على أن الخروج بفكرة إبداعية واحدة قابلة للتنفيذ من رحم جلسات هذا المؤتمر يعد إنجازاً نستحق أن نفخر به.

من جانبه أشاد طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بتبنى جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم عقد مؤتمر يهدف لتطوير التعليم من منطلق حلول إبداعية، وليس مجرد مناقشات أكاديمية.

شاهد أيضا

وأضاف أن مشكلات التعليم فى مصر متراكمة منذ سنوات عديدة، ولم توضع لها حلول واقعية، مؤكدا أن الوزارة تسعى خلال الفترة القادمة للاستثمار فى المعلم باعتباره أهم عناصر العملية التعليمية، والعمود الفقرى الذى نستند عليه فى التطوير الذى ننشده.

وفى سياق متصل، قال جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، إن مؤتمر «التعليم فى مصر نحو حلول إبداعية» سيخرج بصورة تختلف كثيرا عن سابقيه٬ وذلك من خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية فى عرض الأفكار والحلول لقضايا التعليم التى يتصدى لها المؤتمر.

وأضاف أننا نسعى من خلال المؤتمر للوصول إلى حلول بسيطة وسهلة وواقعية للمشكلات التى تواجه العملية التعليمية٬ مؤكدا أننا نحتاج إلى الانفتاح على تجارب الدول الأخرى لحل مشاكل التعليم المصرى وعلى رأسها الكتب والكثافة والدروس الخصوصية٬ مشيرا إلى أن المؤتمر عليه طرح حلول سهلة وإبداعية لمنح المجتمع المصرى أملا فى تحرك إيجابى على طريق

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طرح وحدات سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية لمصر في 30 يونيو المقبل وسعر المتر مفاجأة للجميع

طرح وحدات سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية لمصر في 30 يونيو المقبل وسعر المتر مفاجأة للجميع

بالفيديو || العثور على أقدم "حديقة قبر فرعوني" في مصر

بالفيديو || العثور على أقدم "حديقة قبر فرعوني" في مصر

مساء dmc - حاتم الغزالي " تصميم الصوب الزراعية في مصر غير سليم ونحتاج تصاميم أكثر تناسباً"

مساء dmc - حاتم الغزالي " تصميم الصوب الزراعية في مصر غير سليم ونحتاج تصاميم أكثر تناسباً"

القاهرة أبو ظبي - صنع في مصر .. قصة نجاح البطل الأوليمبى محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال

القاهرة أبو ظبي - صنع في مصر .. قصة نجاح البطل الأوليمبى محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال