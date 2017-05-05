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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

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تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن

الصغرى العظمى

القاهرة 19 31

الإسكندرية 16 25

مطروح 15 23

بورسعيد 18 25

دمياط 17 25

بلطيم 17 25

الإسماعيلية 16 31

السويس 18 31

العريش 13 27

نخل 09 30

طابا 14 29

الطور 21 30

مرسى علم 23 30

الغردقة 24 32

شرم الشيخ 23 32

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رفح 12 26

كاترين 13 24

سيوة 19 32

المنيا 18 32

الفيوم 18 32

رأس سدر 18 31

أبوسمبل 23 35

وسط الدلتا 18 30

أسيوط 18 33

سوهاج 19 35

الأقصر 19 35

أسوان 23 36

شلاتين 22 34

حلايب 24 30

الوادى الجديد 21 35

قنا 20 35

نويبع 22 32

السلوم 15 28 

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