فيديو| لجنة النقل بالنواب: «المترو للمصريين زي الهواء مينفعش يعطل»

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أكد اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن تحقيق مترو الأنفاق فائضًا شهريًا عقب رفع سعر التذكرة لنحو 18 مليون جنيه، أمر جيد، مشيرًا إلى أن وزير النقل هشام عرفات تحمل عواقب اتخاذ هذا القرار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج"صباح أون"، المذاع على قناة "أون لايف"، اليوم الجمعة، أنه كان واردًا الإطاحة بوزير النقل عقب رفع سعر تذكرة المترو، متابعًا: "الوزير كان بين نارين أما يستنى والمترو يحصله مشاكل، أو ياخد قرار يتحمل أثاره السلبية والهجمات بمفرده".

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وتابع: "المترو للمصريين زاي الهواء والمياه مينفعش يتعطل أو يقف، ولازم نحافظ على هذا المرفق من الانهيار".