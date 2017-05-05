كشف لغز سرقة خزينة مصنع جلود في الوايلي

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، لغز سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة مصنع مصنوعات جلدية، بمنطقة الوايلي، حيث تين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمصنع.

تلقى قسم شرطة الوايلي، بلاغًا من "محمد.ع"، 49 سنة، صاحب مصنع مصنوعات جلدية بالمنطقة الصناعية، دائرة القسم، باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالمصنع ملكه وسرقة مبلغ مالي 70 ألف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص العاملين بالمصنع أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "هيثم.ع"، 29 سنة، عامل بالمصنع، سبق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص".

وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بالخزينة داخل المصنع فاختمرت في ذهنه سرقتها بأسلوب "كسر الخزنة بمطرقة حديدية ضُبطت بحوزته.

كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي قدره 69 ألف جنيه بمسكنه وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.