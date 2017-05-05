أخبار عاجلة

وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال -
الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية» -
وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟» -
الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك -
الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور» -
فيديو| رئيس «الكرامة»: صباحي خاض انتخابات الرئاسة لإعطاء شرعية للسيسي -
القاهرة أبو ظبى: لقاء خاص مع العالمى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لفريق وادى دجلة -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية -
مساء dmc - " سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبر 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس وإصابة شخصين " -
مساء dmc - ردود أفعال ومشاركات الجمهور علي مواقع التواصل وصفحة البرنامج في محاكاة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

كشف لغز سرقة خزينة مصنع جلود في الوايلي

Google+ Print
كشف لغز سرقة خزينة مصنع جلود في الوايلي كشف لغز سرقة خزينة مصنع جلود في الوايلي

مصراوي Masrawy

كشف لغز سرقة خزينة مصنع

كتب – فتحي عمر وسامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، لغز سرقة مبلغ مالي من داخل خزينة مصنع مصنوعات جلدية، بمنطقة الوايلي، حيث تين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمصنع.

تلقى قسم شرطة الوايلي، بلاغًا من "محمد.ع"، 49 سنة، صاحب مصنع مصنوعات جلدية بالمنطقة الصناعية، دائرة القسم، باكتشافه كسر الخزينة الخاصة بالمصنع ملكه وسرقة مبلغ مالي 70 ألف جنيه، ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص العاملين بالمصنع أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "هيثم.ع"، 29 سنة، عامل بالمصنع، سبق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص".

وعقب تقنين الاجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يتردد عليها أسفرت إحداها عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأضاف بعلمه باحتفاظ المجني عليه بمبالغ مالية بالخزينة داخل المصنع فاختمرت في ذهنه سرقتها بأسلوب "كسر الخزنة بمطرقة حديدية ضُبطت بحوزته.

كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي قدره 69 ألف جنيه بمسكنه وأقر بإنفاقه باقي المبلغ المالي على متطلباته الشخصية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال

وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال

إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى أكتوبر

إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى أكتوبر

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

العرب اليوم: تفجير فى دمشق وموريتانيا تعلن الحداد

العرب اليوم: تفجير فى دمشق وموريتانيا تعلن الحداد