بالصور- مدير أمن الإسكندرية يقود حملة إزالة بميدان محطة مصر

الإسكندرية – محمد عامر:

قاد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، اليوم الجمعة، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بميدان محطة مصر، في إطار خطة تهدف لاستعادة المظهر الحضارى لأقدم ميادين الإسكندرية.

شارك فى الحملة، التي تأتي بعد يومين من إزالة الباعة الجائلين بالموقف الجديد "سيارات الأقاليم" إدارتى المرور والبحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وموظفى الإشغالات بحي وسط.

وأسفرت الحملة عن إزالة العديد من التعديات والمخالفات والباعة الجائلين، وضبط كل من يخالف القانون بميدان محطة مصر، ما لاقى استحسان المواطنين من سكان وقاطني المنطقة.