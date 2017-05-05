الصحة: اكتشاف ١٣٢ ألف مصاب بفيروس سي بعد فحص 1.5 مليون حالة

كتب - أحمد جمعة:

أعلن الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، اكتشاف ١٣٢ ألف و٣٢٧ مواطنًا أثبتت نتائج التحاليل إيجابيتهم لفيروس سي، وتم توجيهم لمراكز تلقي العلاج، وذلك عقب فحص مليون و٥٢١ ألف و٢٣١ حالة من خلال برنامج المسح الطبي الشامل لاكتشاف المصابين بفيروس سي حتى نهاية أبريل.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر المجلس القومي للسكان مساء الخميس، بحضور الدكتور عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور علي حجازي مساعد الوزير لهيئة التأمين الصحي، واللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية، والدكتورة نانيس عادل مستشار الوزير للمستشفيات، والدكتور قدري السعيد المدير التنفيذي للجنة الفيروسات الكبدية، والدكتورة سهير إسماعيل نائب المدير التنفيذي للجنة الفيروسات الكبدية؛ لمناقشة ما توصلت إليه لجنة المسح الطبي الشامل لفيروس سي.

وقال الوزير في بيان اليوم الجمعة، إن "من بين هؤلاء المواطنين ٢٠٣ ألف و٥١٣ من راغبي السفر للخارج الذين أجروا التحاليل بالمعامل المركزية، و ٨ آلاف و٧٨٥ من طلبة الجامعات الخاصة ، و٣٤ ألف و ٤٠٩ من طلبة الجامعات الحكومية ، و ٣ الاف و ٥٠٦ من نزلاء السجون ، و ٢١٩ الف ٢٥٢ من بنوك الدم ، و١٣٤الف و ٢٥٤ من الاطباء والتمريض والاداريين العاملين بالمجال الطبي ، و ١٦٠ ألف ٦٣٨ من مرضى الاقسام الداخلية بالمستشفيات و٧٥٣ الف و ٦٠١ مواطن في ٤١٠ قرية من قرى محافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، وذلك بتكلفة ١٠٩ مليون و ٥٢٨ الف و ٦٣٢ جنيه".

ويشمل المسح الطبي الشامل محورين: الأول طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2015 لسنة 2016 بفحص طلبة الفرقة الأولى من الجامعات، بالإضافة إلى فحص المساجين وراغبي السفر للخارج والمتبرعين بالدم ومرضى الأقسام الداخلية بالمستشفيات والعاملين بالقطاع الصحي".

والمحور الثاني يهدف إلى الوصول إلى جميع المصابين بفيروس سي بالقرى والنجوع ،حيث بدأ المسح الميداني لاكتشاف الفيروس بالقرى من قرية البراجيل مركز ملوى بمحافظة المنيا في 21 يناير 2017.​