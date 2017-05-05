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إحباط بيع تمثال الملكة أوزوريس في الساحل

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إحباط بيع تمثال الملكة أوزوريس في الساحل إحباط بيع تمثال الملكة أوزوريس في الساحل

مصراوي Masrawy

إحباط بيع تمثال الملكة أوزوريس

كتب - فتحي عمر وسامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، 3 أشخاص حال تواجدهم بدائرة قسم الساحل؛ وبحوزتهم تمثال فرعوني للملكة أوزوريس، أثناء محاولتهم التصرف فيه بالبيع.

كانت معلومات وردت لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل، مفادها أن كل من "حسين.م"، 31 سنة، صاحب مكتب مقاولات، و"أحمد.ص"، 25 سنة، عاطل، و"انجي.ش"، 24 سنة، ربة منزل، يترددون على دائرة القسم وبحوزتهما تمثال فرعوني للملكة أوزوريس طوله حوالي 60 سم، ويشتبه في أثريته بقصد التصرف فيه بالبيع.

وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، بإعداد الأكمنة اللازمة بالأماكن التي يترددوا عليها أسفرت عن ضبطهم حال تواجدهم بشارع مسجد الرحمة ـ دائرة القسم، وبحوزتهم التمثال المشار إليه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد التصرف فيه بالبيع وأنهم تحصلوا عليه من أحد الأشخاص بمنطقة الحسين "لا يمكنهم الإرشاد عنه".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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