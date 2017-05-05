محافظ الدقهلية يعتمد 929 ألف جنيه قروضًا لجهاز تشغيل الشباب

الدقهلية - رامي القناوي:

اعتمد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الجمعة، الدفعة رقم 102 لقروض جهاز تشغيل الشباب عن شهر إبريل الماضي دون فوائد أو مصاريف إدارية، بإجمالي مبلغ 929 ألف جنيه على 13 وحدة محلية.

وقال "الشعراوي" في تصريحات صحفية، إن إجمالي الشباب المستفيدين من قروض تلك الدفعة وصل إلى 82 شابًا من الجنسين منهم 33 ذكور، و49 إناث؛ ليصل إجمالي المنصرف من الجهاز 57.722.000 مليون جنية لـ9561 شابًا من الجنسين.

وأكد محافظ الدقهلية أهمية التسويق الجيد للقروض عن طريق الندوات في الجامعات ومراكز الشباب، وجميع المصالح الحكومية، وحرص الشباب على الاستفادة العظمى من القروض وحسن توظيفها.