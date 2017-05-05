وزير قطاع الأعمال العام: الإسكندرية لتداول الحاويات تستحوذ على 53% من السوق - صور

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات لديها القدرة المالية والفنية على التوسع ومنافسة الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات تستحوذ على 53% من السوق.

وأكد الوزير خلال جولة ميدانية له، اليوم الجمعة، لتفقد مشروعات شركة "الإسكندرية لتداول الحاويات" بميناء الدخيلة، اهتمام الوزارة بتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد متميز وأرباح تعود فى النهاية على الموازنة العامة للدولة.

وتفقد وزير قطاع الأعمال العام خلال الجولة ونشين جديدين في محطة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، اشترتهما الشركة بقيمة 300 مليون جنيه لتصل طاقة أوناش الشركة بالميناء إلى 10 أوناش، بهدف زيادة كفاءة التداول وإمكانية التعامل مع السفن الحديثة.

ومن المقرر أن تشمل زيارة الوزير للإسكندرية، تفقد موقع مشروعات شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ووضع حجر الأساس لمشروع التطوير الحضارى لمنطقة المعمورة والذى يضم 170 وحدة سكنية.

يشار إلى أن شركة المعمورة تعمل حاليا على تطوير منطقة المعمورة الشاطئ لإعادة رونقها ومظهرها الجمالى بالاضافة إلى تطوير بوابات المعمورة لتعمل إلكترونيا لتنظيم دخول القاطنين والزائرين بسهولة.