أخبار عاجلة

الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية» -
وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟» -
الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك -
الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور» -
فيديو| رئيس «الكرامة»: صباحي خاض انتخابات الرئاسة لإعطاء شرعية للسيسي -
القاهرة أبو ظبى: لقاء خاص مع العالمى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لفريق وادى دجلة -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية -
مساء dmc - " سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبر 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس وإصابة شخصين " -
مساء dmc - ردود أفعال ومشاركات الجمهور علي مواقع التواصل وصفحة البرنامج في محاكاة اليوم -
مساء dmc - شهاب " رغم اهتمام الرئيس بالشباب لكن الهيئات الاعلامية اشترطت امتلاك اعضائها 15 عام خبرة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

وزير قطاع الأعمال العام: الإسكندرية لتداول الحاويات تستحوذ على 53% من السوق - صور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام (1)أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام (1)

أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام (2)أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام (2)

أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العامأشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال العام

أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام (4)أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام (4)

الإسكندرية – محمد عامر:

قال الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات لديها القدرة المالية والفنية على التوسع ومنافسة الشركات العالمية، مشيرًا إلى أن الإسكندرية لتداول الحاويات تستحوذ على 53% من السوق.

وأكد الوزير خلال جولة ميدانية له، اليوم الجمعة، لتفقد مشروعات شركة "الإسكندرية لتداول الحاويات" بميناء الدخيلة، اهتمام الوزارة بتطوير شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق عائد متميز وأرباح تعود فى النهاية على الموازنة العامة للدولة.

وتفقد وزير قطاع الأعمال العام خلال الجولة ونشين جديدين في محطة شركة الإسكندرية لتداول الحاويات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، اشترتهما الشركة بقيمة 300 مليون جنيه لتصل طاقة أوناش الشركة بالميناء إلى 10 أوناش، بهدف زيادة كفاءة التداول وإمكانية التعامل مع السفن الحديثة.

ومن المقرر أن تشمل زيارة الوزير للإسكندرية، تفقد موقع مشروعات شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، ووضع حجر الأساس لمشروع التطوير الحضارى لمنطقة المعمورة والذى يضم 170 وحدة سكنية.

يشار إلى أن شركة المعمورة تعمل حاليا على تطوير منطقة المعمورة الشاطئ لإعادة رونقها ومظهرها الجمالى بالاضافة إلى تطوير بوابات المعمورة لتعمل إلكترونيا لتنظيم دخول القاطنين والزائرين بسهولة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال

وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال

إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى أكتوبر

إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى أكتوبر

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

العرب اليوم: تفجير فى دمشق وموريتانيا تعلن الحداد

العرب اليوم: تفجير فى دمشق وموريتانيا تعلن الحداد