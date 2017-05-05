أخبار عاجلة

وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال -
الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية» -
وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟» -
الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك -
الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور» -
فيديو| رئيس «الكرامة»: صباحي خاض انتخابات الرئاسة لإعطاء شرعية للسيسي -
القاهرة أبو ظبى: لقاء خاص مع العالمى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لفريق وادى دجلة -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية -
مساء dmc - " سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبر 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس وإصابة شخصين " -
مساء dmc - ردود أفعال ومشاركات الجمهور علي مواقع التواصل وصفحة البرنامج في محاكاة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

احتجاجات ضد "لوبان" في اليوم الأخير للحملة الانتخابية في فرنسا

Google+ Print
احتجاجات ضد "لوبان" في اليوم الأخير للحملة الانتخابية في فرنسا احتجاجات ضد "لوبان" في اليوم الأخير للحملة الانتخابية في فرنسا

مصراوي Masrawy

احتجاجات ضد لوبان

باريس - (د ب أ):

زار كل من مارين لوبان، وإيمانويل ماكرون كاتدرائيات العصور الوسطى في اليوم الأخيرة من الحملات الترويجية لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي سوف تجرى بعد غد الأحد.

قام الوسطي ماكرون بجولة هادئة في كاتدرائية روديه جنوبي فرنسا، ولكن عندما زارت لوبان كاتدرائية ريمس قام حشد من الشباب المتظاهرين بترديد عبارات استهجانية.

وتعد كاتدرائية ريمس الموقع التاريخي لتتويج ملوك فرنسا.

وأظهرت مقاطع مصورة للحدث المتظاهرين وهم يرددون " مارين أعيدي الأموال "، في إشارة إلى تحقيق قضائي في مزاعم بأنها طالبت على نحو خاطئ مرتبات لعاملين في الحزب من البرلمان الأوروبي.

وخرجت لوبان من الكاتدرائية من باب خلفي، ولكن تم مشاهدتها وتم ترديد عبارات استهجانية بحقها مجددا. وكتبت بسخط على تويتر: "أنصار السيد ماكرون يتصرفون بعنف في كل مكان، حتى في كاتدرائية ريمس وهي مكان رمزي ومقدس. لا يوجد كرامة ".

يأتي ذلك فيما أظهرت ثلاثة استطلاعات رأي نشرت نتائجها اليوم اتساع مدى تقدم المرشح الوسطي ماكرون على المرشحة اليمينية المتطرفة لوبان، وذلك قبل يومين من الانتخابات الرئاسية الفرنسية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال

وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال

إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى أكتوبر

إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى أكتوبر

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

العرب اليوم: تفجير فى دمشق وموريتانيا تعلن الحداد

العرب اليوم: تفجير فى دمشق وموريتانيا تعلن الحداد