الداخلية: رفع أعداد منافذ "أمان" لـ 700 قبيل حلول شهر رمضان

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

قامت وزارة الداخلية، بالتوسع في منظومة أمان للمواد الغذائية، لتوفير المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال منافذها الثابتة والمتحركة بمناسبة شهر رمضان الكريم.

وقالت الوزارة، في بيان لها-حصل مصراوي على نسخة منه-، اليوم الجمعة، إن الوزارة، توسعت في منظومة أمان للمواد الغذائية ليبلغ عدد منافذها 700 منفذ ثابت ومتحرك، منتشرة بجميع محافظات الجمهورية، وهى عبارة عن 566 منفذًا ثابتًا ومحال تجارية و134 منفذًا متنقلًا يتم تطويرها بصفة دائمة ومستمرة.

وأضافت بيان الوزارة، بأن ذلك جاء في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف في أحد محاورها إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة عبر منظومة "أمان" للمواد الغذائية، التي توفر المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة، والتي تأتي بالتوازي مع جهود مختلف أجهزة الوزارة لتشديد الرقابة على الأسواق وتداول السلع ومكافحة صور الغش التجاري، لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان.

وتابع البيان، بأن الوزارة تحرص كل الحرص على توفير مخزون استراتيجي يكفي احتياجات المواطنين، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لزيادة الكميات الموردة إلى منظومة أمان من اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والسلع الغذائية المختلفة على رأسها "الأرز، والسكر، وزيت الطعام)، وذلك من أجل زيادة معدل التوزيع على المواطنين وسد احتياجات ما يتم إنشائه من منافذ جديدة، والتي تأتي بالتوازي مع جهود مختلف أجهزة الوزارة لتشديد الرقابة على الأسواق وتداول السلع ومكافحة كافة صور الغش التجاري، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان.