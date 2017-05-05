مشاجرة داخل مدرسة ثانوي في العياط بسبب "رقم جلوس"

كتب - محمد شعبان:

شهدت مدرسة القطورى الثانوية التجارية بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، مشاجرة بين عدد من الطلاب، أسفرت عن إصابة اثنين منهم.

وكشفت تحريات اللواء مصطفى عناني، نائب مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب، أنه أثناء دخول "كريم سعيد"، 17 عاما، المدرسة لاستلام رقم جلوس شقيقته، اصطدم بطالب بمدرسة القطورى الإعدادية يدعى عمرو سيد 17 عاما، ما أدى لنشوب مشاجرة بينهما واثنين آخرين.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة "كريم" بجرح باليد اليمنى، والثاني بجرح قطعي بالرأس والأنف، وتمكنت الخدمات الامنية من ضبط الطرفين.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.