أمن الجيزة يحكم قبضته على المنيرة الشرقية بحملة مُكبرة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت ضبط متعاطي وتجار المواد المخدرة وحائري الأسلحة النارية غير المرخصة، ورفع الإشغالات بمنطقة إمبابة.

وشملت الحملة التي قادها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، شارعي البوهي ومحمد يوسف بمنطقة المنيرة الشرقية.

وتمكنت الحملة بمشاركة العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، من ضبط 4 قضايا مخدرات، و2 سلاح أبيض، وهارب من حكم قضائي.

فيما تمكن رجال شرطة المرافق بقيادة العقيد ياسر شعير، من تنفيذ 141 حالة إزالة إدارية متنوعة.