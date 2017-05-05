أخبار عاجلة

وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال -
الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية» -
وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟» -
الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك -
الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور» -
فيديو| رئيس «الكرامة»: صباحي خاض انتخابات الرئاسة لإعطاء شرعية للسيسي -
القاهرة أبو ظبى: لقاء خاص مع العالمى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لفريق وادى دجلة -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية -
مساء dmc - " سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبر 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس وإصابة شخصين " -
مساء dmc - ردود أفعال ومشاركات الجمهور علي مواقع التواصل وصفحة البرنامج في محاكاة اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

أمن الجيزة يحكم قبضته على المنيرة الشرقية بحملة مُكبرة

Google+ Print
أمن الجيزة يحكم قبضته على المنيرة الشرقية بحملة مُكبرة أمن الجيزة يحكم قبضته على المنيرة الشرقية بحملة مُكبرة

مصراوي Masrawy

مدرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

شنت أجهزة الأمن بالجيزة، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مكبرة استهدفت ضبط متعاطي وتجار المواد المخدرة وحائري الأسلحة النارية غير المرخصة، ورفع الإشغالات بمنطقة إمبابة.

وشملت الحملة التي قادها اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، شارعي البوهي ومحمد يوسف بمنطقة المنيرة الشرقية.

وتمكنت الحملة بمشاركة العقيد أيمن الحمزاوي، مفتش مباحث شمال الجيزة، من ضبط 4 قضايا مخدرات، و2 سلاح أبيض، وهارب من حكم قضائي.

فيما تمكن رجال شرطة المرافق بقيادة العقيد ياسر شعير، من تنفيذ 141 حالة إزالة إدارية متنوعة.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال

وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال

إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى أكتوبر

إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى أكتوبر

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

العرب اليوم: تفجير فى دمشق وموريتانيا تعلن الحداد

العرب اليوم: تفجير فى دمشق وموريتانيا تعلن الحداد