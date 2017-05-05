ارتفاع أسعار اللحوم بالإسكندرية قبل رمضان.. والأهالي: «نجيب منين؟»

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كتبت - هدى بسيوني:

مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم، شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا ملحوظا بأسواق محافظة الإسكندرية، مما أثار استياء المواطنين، وسط ركود حركة البيع بمحلات الجزارة.

يقول صاحب محل جزارة بمنطقة كليوباترا، إن سعر كيلو اللحم البلدي ارتفع خلال اليومين الماضيين مسجلا 160 جنيها بدلا من 130 جنيها، كما وصل سعر كيلو لحم الضأن إلى 140 جنيها، لافتا إلى وجود حالة من الركود منذ فترة كبيرة، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، إذ أنه يستطيع تدبير مصروفات العمالة فقد دون تحقيق أية مكاسب، على حد قوله.

ويضيف أحمد عبد الشكور، صاحب أحد محلات الجزارة، أن اللحوم المجمدة لم تسلم من ارتفاع الأسعار، حيث وصل سعر كيلو البتلو إلى 74 جنيها، وبلغ سعر كيلو البوفتيك 72 جنيها، مقابل 88 جنيها لكيلو الروزبيف، موضحا أنه لم يعد هناك إقبالا على اللحوم المجمدة "لحوم الغلابة"، مؤكدا "لو فضل الحال على كده، كمان شهر هنقفل محلاتنا".

"ليس هناك جديد، أسعار اللحوم مرتفعة منذ فترة كبيرة ومش فارق معانا زيادتها الجديدة"، تشير سيدة إبراهيم، ‘لى أنها تقاطع شراء اللحومنذ فترة، قائلة "لا أظن إننا سوف نأكلها في شهر رمضان".

"مرتبى 1500 جنيه أجيب لحمة منين؟"، يوضح حمدي خليل، موظف، أنه لا يستطيع مواجهة الزيادة الجنونية في الأسعار، لافتا بأنه حال شراءه كيلو لحم بلدي بـ 160 جنيها، سينفق 200 جنيه لوجبة واحدة، متسائلا "كيف يمكن أن يحدث هذا وراتبي لا يكفي؟".

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وبنبرة غاضبة تحدثت ربة منزل تدعى نجوى راضي قائلة "كل حاجة بتزيد، والله ما بقينا ملاحقين على حاجة، لا هنجيب لحمة ولا ياميش السنة دي، يادوب نجيب الفطار".

من جانبه، قال خميس عبد العزيز، رئيس شعبة القصابين في الإسكندرية، إن أسعار اللحوم مرتفعة، مؤكدًا أن الأمر الذي ينذر بكارثة في الأسعار.

وأضاف "عبد العزيز"، في تصريحات للتحرير"، أن الأمر يحتاج إلى ترشيد استهلاك المواطنين للحوم، وتدخل من الأجهزة المعنية "كيلو اللحمة واقف عليا بـ139 جنيهًا".

وتابع "الغش التجاري ووزارة الزراعة لهما دور أساسي في الأزمة، وعدد من الجزارين يخلطون اللحوم المستورد بالبلدي، والمواطن اللي بيدفع الثمن».

وبعث رئيس شعبة القصابين في الإسكندرية، رسالة استغاثة إلى مجلس الوزراء "عليها أن تقوم بتربية عجول البتلو للمستهلك، وتوفير المراعي، خاصة أن الأزمة تتفاقم مع حلول شهر رمضان".