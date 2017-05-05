أعضاء «25-30»: البرلمان يفتقد الديمقراطية ويخالف القانون واللوائح

التحرير

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حصلت «التحرير»، على نص خطاب رسمي مرسل من أعضاء تكتل "25-30" بمجلس النواب، إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، وأعضاء اللجنة العامة للمجلس، اتهم خلاله التكتل، إدارة البرلمان، بالقيام بممارسات غير ديمقراطية خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول للبرلمان.

وقال الخطاب، الذي حمل توقيع النواب: "خالد يوسف، هيثم الحريري، ضياء داود، خالد عبد العزيز، محمد العثماني، أحمد الطنطاوي، جمال الشريف، إيهاب منصور، محمد عبد الغني، أحمد الشرقاوي"، إنه أصبح انتهاك الدستور واللائحة اعتياديًا تحت قبة البرلمان، إضافة إلى غياب قواعد العدالة والإنصاف بين الكتل السياسية والائتلاف البرلماني وحقوق المستقلين، مما جعل من البرلمان مادة دسمة للتهكم الإعلامي في ظل عدم بث الجلسات.

ورصد أعضاء التكتل في الخطاب الموجه لرئيس المجلس 10 مخالفات أكدوا استمرار ارتكابها تحت قبة البرلمان منها:

أولًا: غاب في دور الانعقاد الثاني بجميع جلساته تقريبا التأكد من توفر النصاب القانوني لافتتاح الجلسة، وذلك نظرا لتأخر ميعاد افتتاح الجلسة لعدة ساعات مع ارتباط اللجان النوعية بمواعيد انعقاد في ذات ميعاد افتتاح العامة.

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ثانيا: تعطيل العمل بالتصويت الالكتروني تماما دون مسوغ لائحي، رغم ما تكبدته موازنة المجلس من أموال لتوفير تلك الخاصية الدقيقة لبيان نتيجة التصويت بدقة على أيًا من مشروعات القوانين الصادرة من المجلس.

ثالثًا: إبداء رئيس المجلس لرأيه بمشروعات القوانين من مقعده بالرئاسة، دون الالتزام بالقواعد اللائحية المنظمة لذلك.

رابعًا: عدم الالتزام بقواعد اللائحة المنظمة في إعطاء الكلمة بما يغيب الرأي الآخر تحت قبة البرلمان.

علاوة على عدة مخالفات آخرى، ذكرها أعضاء التكتل مطالبين بسرعة تصحيح المسار حفاظًا على أداء البرلمان ودوره في خدمة الشعب.