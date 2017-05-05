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كلوب يتحدث عن ضغوط دوري الأبطال وجاهزية كوتينيو والتجديد لنجوم الفريق

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كلوب يتحدث عن ضغوط دوري الأبطال وجاهزية كوتينيو والتجديد لنجوم الفريق كلوب يتحدث عن ضغوط دوري الأبطال وجاهزية كوتينيو والتجديد لنجوم الفريق

التحرير

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أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، على ضرورة استغلال عاملي الأرض والجمهور أمام ساوثهامبتون، يوم الأحد، المقامة بملعب أنفيلد، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال كلوب، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة، اليوم "علينا أن نقدم كل ما لدينا من أجل الفوز واستغلال عاملي الأرض والجمهور أمام ساوثهامبتون، ولا يوجد فريق سوف يمنحك النقاط من أجل أن تتقدم في الترتيب، نحن نركز بشدة على مبارياتنا المتبقية وسنلعب بكل قوة، نعيش ضغوطات من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، وهذا يعد ضغطًا إيجابيًا وأنا مستمتع به، ويدل أننا في مركز جيد".

وعن عدم الفوز على ساوثهامبتون في كأس الرابطة وفي لقاء الذهاب في البريميرليج (0-0)، قال "مواجهتنا معهم في يناير بكأس الرابطة كانت الظروف ليست جيدة لنا، وفي المواجهتين السابقتين صنعنا فرصًا عديدة ولكننا لم نستطع تسجيل الأهداف".

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وعن إصابات الفريق وجاهزية الآخرين، أوضح كلوب قائلآ "فيليب كوتينيو عاد ويبدو في حالة إيجابية، ولا يوجد أي جديد حول هيندرسون، وستوريدج حظى بفرصة أمام واتفورد وقدم أداءً جيدًا، لقد عقدت معه محادثات إيجابية مؤخرًا".

وتابع متحدثًا عن تجديد عقد إيمري كان "بعد الهدف الرائع الذي سجله أمام واتفورد الكل يريد بقاءه هنا، لا أخفي عليكم ذلك أنا أحبه و أريد استمراره هنا، نحن نريد بقاء اللاعبين المفيدين مثل إيمري، نحن في محادثات حول تجديد عقده ولا توجد أي ضغوط حول هذا الموضوع .. إيمري كان يحقق تطورًا كبيرًا وخطتنا بتطويره تكمن في أن يسجل الأهداف".

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