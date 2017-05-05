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صراع إنجليزي لضم ديفو

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صراع إنجليزي لضم ديفو صراع إنجليزي لضم ديفو

التحرير

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يرغب سام ألاردايس، المدير الفني لفريق كريستال بالاس، في ضم الدولي الإنجليزي جيرمان ديفو، مهاجم سندرلاند، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت "سكاي سبورتس" البريطانية، اليوم الجمعة.

كما أشارت الشبكة، إلى أن توني بوليس، المدير الفني لفريق وست بروميتش ألبيون، يستهدف أيضًا الدولي الإنجليزي صاحب الـ34 عامًا، الذي سجل 14 هدفًا هذا الموسم في البريميرليج وصنع 2 آخرين.

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الجدير بالذكر أن ديفيد مويس، مدرب سندرلاند، أكد أن هناك شرطًا في عقد ديفو يسمح له بالرحيل من سندرلاند في حالة الهبوط من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

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