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رسميًا.. إيفرتون يجدد تعاقد «كولمان» حتى 2022

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رسميًا.. إيفرتون يجدد تعاقد «كولمان» حتى 2022 رسميًا.. إيفرتون يجدد تعاقد «كولمان» حتى 2022

التحرير

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أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن تجديد عقد ظهيره الأيمن الأيرلندي سيموس كولمان، لمدة 5 سنوات، وحتى عام 2022.

و أعلن التوفيز عبر صفحتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن تجديد عقد كولمان صاحب الـ28 عامًا، حيث خاض اللاعب الدولي الأيرلندي مع إيفرتون 26 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 4 أهداف.

يذكر أن كولمان قد تعرض لكسر في الساق بعد تداخل عنيف من لاعب منتخب ويلز خلال المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018.

 

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التحرير

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