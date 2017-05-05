7 مرشحين لنيل جائزة الأفضل في «البريميرليج» لشهر أبريل

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كشف موقع "سكوكا" الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن المرشحين الـ7 لنيل جائزة أفضل لاعب لشهر أبريل، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاءت القائمة كما يلي:-

• سيرجو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي.

• إيدين هازارد، صانع ألعاب تشيلسي.

• كريستيان إيركسن، صانع ألعاب توتنهام هوتسبير.

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