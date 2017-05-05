المرشحون الـ5 لجائزة أفضل مدرب في «البريميرليج»

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كشف موقع "سكوكا" الإنجليزي، اليوم الجمعة، عن المرشحين الخمسة لنيل جائزة أفضل مدرب لشهر أبريل، في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاءت القائمة كما يلي:-

1- أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي.

2- جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد.

3- ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير.

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4- كريج شيكسبير، المدير الفني لفريق ليستر سيتي.

5- ماركو سليفا، المدير الفني لفريق هال سيتي.

ويحتل البلوز تشيلسي صدارة جدول ترتيب البريميرليج، برصيد 81 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الثاني توتنهام، فيما يأتي اليونايتد في المركز الخامس بـ(65 نقطة)، ويأتي ليستر سيتي في المرككز الحادي عشر بـ40 نقطة، فيما يأتي هال سيتي في المركز السابع عشر بـ34 نقطة.