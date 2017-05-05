أخبار عاجلة

الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية» -
وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟» -
الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك -
الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور» -
فيديو| رئيس «الكرامة»: صباحي خاض انتخابات الرئاسة لإعطاء شرعية للسيسي -
القاهرة أبو ظبى: لقاء خاص مع العالمى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لفريق وادى دجلة -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية -
مساء dmc - " سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبر 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس وإصابة شخصين " -
مساء dmc - ردود أفعال ومشاركات الجمهور علي مواقع التواصل وصفحة البرنامج في محاكاة اليوم -
مساء dmc - شهاب " رغم اهتمام الرئيس بالشباب لكن الهيئات الاعلامية اشترطت امتلاك اعضائها 15 عام خبرة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"الدستور" يدشن مشروع "التوأمة" لرفع قدرة الحزب التنظيمية

Google+ Print
"الدستور" يدشن مشروع "التوأمة" لرفع قدرة الحزب التنظيمية "الدستور" يدشن مشروع "التوأمة" لرفع قدرة الحزب التنظيمية

مصراوي Masrawy

سماح الغزاوي المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور

كتبت - مروة شوقي:
دشن حزب الدستور، مشروع " التوأمة"، بين أماناته في المحافظات المصرية وأمانات المصريين بالخارج، بهدف توسيع مساحة التعاون بينهما، وزيادة تفعيل دور الحزب بين المواطنين ورفع قدراته التنظيمية.

وقالت سماح الغزاوي، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن أهمية المشروع تنبع من كونه أول تجربة في مجال العمل الحزبي بمصر، لافتة إلى أن "فكرة المشروع جاءت لاستغلال أهم نقاط القوة التي يحظى بها الحزب، وهيَّ ضمه لعدد كبير من الخبرات والعقول المصرية المهاجرة أو المقيمة بالخارج في مختلف المجالات، علاوة على انتشاره في كل المحافظات المصرية الأمر الذي يعزز من فرص الاستفادة بكل الكفاءات المصرية بالخارج و الداخل".

وأضافت في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أن "مشروع التوأمة عبارة عن تعاون بين أمانات الحزب بالداخل والخارج لتوفير مقرات وتقديم تدريبات وورش عمل مشتركة وتنسيق الأدوار في مختلف أنشطة الحزب على الأرض، لتشجيع الأمانات بربط مقدار الدعم الذي تحظى به الأمانة بمدى نشاطها الفعلي وقدرتها على الانتشار والنمو في مجتمعها المحلي داخل ".

ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بـ 7 أمانات في محافظات المنيا، والدقهلية، والبحيرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والقليوبية، وبين أمانات أوروبا وأمريكا والسعودية.

وأشارت الغزاوي إلى العمل على توسعة المشروع ليشمل مقرًا مجهزًا في كل المحافظات المصرية طبقا للجدول الزمني للمشروع.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طرح وحدات سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية لمصر في 30 يونيو المقبل وسعر المتر مفاجأة للجميع

طرح وحدات سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية لمصر في 30 يونيو المقبل وسعر المتر مفاجأة للجميع

بالفيديو || العثور على أقدم "حديقة قبر فرعوني" في مصر

بالفيديو || العثور على أقدم "حديقة قبر فرعوني" في مصر

مساء dmc - حاتم الغزالي " تصميم الصوب الزراعية في مصر غير سليم ونحتاج تصاميم أكثر تناسباً"

مساء dmc - حاتم الغزالي " تصميم الصوب الزراعية في مصر غير سليم ونحتاج تصاميم أكثر تناسباً"

القاهرة أبو ظبي - صنع في مصر .. قصة نجاح البطل الأوليمبى محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال

القاهرة أبو ظبي - صنع في مصر .. قصة نجاح البطل الأوليمبى محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال