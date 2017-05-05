"الدستور" يدشن مشروع "التوأمة" لرفع قدرة الحزب التنظيمية

كتبت - مروة شوقي:

دشن حزب الدستور، مشروع " التوأمة"، بين أماناته في المحافظات المصرية وأمانات المصريين بالخارج، بهدف توسيع مساحة التعاون بينهما، وزيادة تفعيل دور الحزب بين المواطنين ورفع قدراته التنظيمية.

وقالت سماح الغزاوي، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن أهمية المشروع تنبع من كونه أول تجربة في مجال العمل الحزبي بمصر، لافتة إلى أن "فكرة المشروع جاءت لاستغلال أهم نقاط القوة التي يحظى بها الحزب، وهيَّ ضمه لعدد كبير من الخبرات والعقول المصرية المهاجرة أو المقيمة بالخارج في مختلف المجالات، علاوة على انتشاره في كل المحافظات المصرية الأمر الذي يعزز من فرص الاستفادة بكل الكفاءات المصرية بالخارج و الداخل".

وأضافت في تصريحات لمصراوي اليوم الجمعة، أن "مشروع التوأمة عبارة عن تعاون بين أمانات الحزب بالداخل والخارج لتوفير مقرات وتقديم تدريبات وورش عمل مشتركة وتنسيق الأدوار في مختلف أنشطة الحزب على الأرض، لتشجيع الأمانات بربط مقدار الدعم الذي تحظى به الأمانة بمدى نشاطها الفعلي وقدرتها على الانتشار والنمو في مجتمعها المحلي داخل مصر".

ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع ستبدأ بـ 7 أمانات في محافظات المنيا، والدقهلية، والبحيرة، والإسكندرية، وكفر الشيخ، والقليوبية، وبين أمانات أوروبا وأمريكا والسعودية.

وأشارت الغزاوي إلى العمل على توسعة المشروع ليشمل مقرًا مجهزًا في كل المحافظات المصرية طبقا للجدول الزمني للمشروع.