قرية "عرب فزارة" بأسيوط تنتظر جثمان شهيد العريش لتشييعه (صور)

أسيوط - أسامة صديق:

ينتظر أهالي قرية عرب فزارة، التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، وصول جثمان المجند "مصطفى قريشي عبد الحكيم"، 23 سنة، عقب ورود خبر استشهاده بمدينة العريش بشمال سيناء.

كان الأهالي، استقبلوا نبأ استشهاد المجند، مساء أمس الخميس، بمدينة شمال سيناء، على يد إرهابيين ملثمين، أثناء تأدية خدمته العسكرية.

ومن المقرر أن يصل جثمان الشهيد، مطار أسيوط العسكري، وتقام عليه صلاة الجنازة، لتشييعه لمثواه الأخير بمسقط رأسه بالقرية.