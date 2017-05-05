بالصور.. عقب وفاة سيدة متضررة.. تجدد الاشتباكات بين أهالي بسبب منزل مخالف بالمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

شهدت قرية طبلوها بمركز تلا بمحافظة المنوفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، مناوشات واشتباكات بالألفاظ بين أهل السيدة المتوفاة، والتي أضربت عن الطعام بسبب منزل مخالف، وأهالي القرية وبين أصحاب المنزل المخالف لرغبتهم في العودة لمنزلهم.

وقال محمد علي، من أهالي القرية لـ"مصراوي": إنهم فوجئوا بحضور أصحاب المنزل المخالف، المحامي وشقيقته وبصحبتهم 15 شخصًا راغبين في العودة للمنزل، مؤكدًا أن أهالي القرية يرفضون عودتهم مرة أخرى بعد وفاة "صفاء علي الكومي"، عقب إضرابها عن الطعام بسبب مخالفتهم".

وأضاف، أنه نشب تراشق بالألفاظ بين أهل القرية ونجل المحامي صاحب المنزل، وسط هتافات لشباب القرية لمطالبتهم بالرحيل، مشيرًا إلى أن أصحاب المنزل المخالف يهددون أبناء القرية بالقتل والتشريد.

ولفت "علي"، إلى أن قوات الشرطة تدخّلت لمحاولة فض تجمهر الأهالي أمام منزل المحامي المخالف، وجرى الاتفاق على انصراف الأهالي وخروج أصحاب المنزل المخالف، على أن تًعقد جلسة بين الأهالي وأبناء السيدة المتوفاة، وأصحاب المنزل، حتى لا تتجدد الاشتباكات.

كان اللواء خالد أبو الفتوح مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من مستشفى تلا المركزي، في 12 مارس الماضي، بوفاة "صفاء الكومي علي الكومي"، 60 سنة، مقيمة قرية طبلوها التابعة للمركز، عقب إضرابها عن الطعام لمدة 13 يومًا.

وبالانتقال والفحص، تبين أن السيدة مضربة هي وأبناؤها، لتضررهم من عدم تنفيذ 3 قرارات إزالة صادرة ضد أحد جيرانهم، تعدوا على حرم الشارع بقريتهم.