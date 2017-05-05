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فيديو وصور- حقيقة "تشويش" شعر أنجيلا ميركل على القناة السعودية

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مصراوي Masrawy

زيارة ميركل للسعوديةزيارة ميركل للسعودية

الصورة المتداولةالصورة المتداولة

زيارة ميركل للسعوديةزيارة ميركل للسعودية

كتب - علي أحمد:

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال زيارتها الأخيرة للمملكة العربية ، أظهرت "تشويش" شعرها على شاشة التليفزيون الرسمي.

وكانت صحيفة "اندبندنت" البريطانية زعمت رفض المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ارتداء العباءة والحجاب، أثناء زيارتها للسعودية ومقابلة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ما دعا البعض للربط بين هذا الأمر والصور المتداولة.

إلا أنه بالبحث، تبين أن الصور المتداولة "مفبركة" وأن المستشارة الألمانية ظهرت على القناة الرسمية السعودية بشعرها دون أي تشويش.

وكانت أنجيلا ميركل قامت الأحد الماضي بزيارة إلى الرياض، التقت خلالها العاهل السعودي، كما أجرت لقاءات مع رائدات أعمال وصحفيات وجامعيات في جدة، ناقشت فيها دور المرأة وأثره في المجتمع.

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