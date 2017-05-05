هكذا تصرف والدي بعد إصابته بالسرطان.. أسرار يكشفها هشام سليم لأول مرة

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كشف الفنان هشام سليم العديد من جوانب حياته الشخصية ومواقف أثرت فيه عايشها مع والده نجم الأهلى الراحل صالح سليم، خلال حلوله ضيفًا على برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "cbc"، والتى أدلى خلالها العديد من التصريحات نرصد أبرزها فيما يلى..

والدى رفض تسجيل عضوية لي بالأهلي

قال الفنان هشام سليم إن والده رفض تسجيل عضوية له ولشقيقه داخل النادي، بسبب المشاجرات التي كانا طرفًا فيها حينما كانا عضوين في نادي الزمالك، وخوفا أيضًا من أحاديث البعض عن مجاملة لأبناء رئيس النادي، مشيرًا إلى أنهم لم يشتركوا في النادي الأهلي إلا مؤخرًا، بعد اتصال هاتفي من رئيس الأهلي محمود طاهر يبلغه فيه أن الإدارة قامت بتجهيز عضوية له ولعائلة صالح سليم.

والدى ماكنش بيتعصب لما الأهلي بيخسر

أوضح أيضًا أن والده لم يكن يتحدث عن كرة القدم في المنزل، قائلًا: "الكورة حاجة والبيت حاجة تانية".

وأشار إلى أنه في حالة خسارة الأهلي لم يتعصب ولكنه كان يعرف أسباب القصور، ويعترف دائمًا بعدم أحقية الأهلي في الفوز.

رد فعل والده عندما علم بمرضه

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كشف هشام سليم عن رد فعل والده غير المتوقع عقب معرفته بإصابته بمرض السرطان، موضحًا أنه بعدما اكتشف المرض أثناء تواجده عند الطبيب استأذن الطبيب في المغادرة لأن لديه موعدًا مع حفيدته لإدخالها السينما، وتعايش مع المرض دون أن يشكو أو يعترض.

والدي لم يعارض عملى بالتمثيل

صرح أيضًا هشان سليم أن والده لم يعارض عمله بالتمثيل، ولكنه اتفق معه على العمل في السينما خلال شهور الصيف فقط، ولكن بعدها اتفقا على أن يؤجل الفن بعد أن ينتهي من دراسته خوفًا على دراسته ومستقبله، مشيرًا إلى أن والده اقتنع بتأثير من الفنان صلاح السعدني، حيث كان يحبه كثيرًا بالإضافة إلى اقتناعه بعدما رأى دوره في "ليالي الحلمية".

حقيقة رفض والده مسرحية "شارع محمد علي"

نفى "هشام" ما تردد بأن والده لم يكن معجبًا بدوره في مسرحية "شارع محمد علي"، موضحًا أنه لم يكن له علاقة بأعماله الفنية ولم يعلق عليها، مشيرًا إلى أن مثل تلك الشائعات انتشرت كثيرًا ولم تتوقف أبدًا.