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إزالة 224 حالة تعدي على نهر النيل خلال 24 ساعة

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إزالة 224 حالة تعدي على نهر النيل خلال 24 ساعة إزالة 224 حالة تعدي على نهر النيل خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إزالة 224 حالة تعدي على نهر النيل

كتب - علاء عمران وسامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها الأمنية المُكبرة، لمواجهة التعديات على مجرى نهر النيل وإزالة كافة التعديات وصور وضع اليد على نهر النيل والمجاري المائية وضبط مخالفات الصيد والحفارات وماكينات رفع المياه.

وقد أسفرت جهود تلك الحملات التي تم شنها بمختلف المحافظات خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 224 قرار إزالة تعديات على نهر النيل والمجاري المائية وضبط 18 قضية متنوعة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وجاري مواصلة الحملات الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها.

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