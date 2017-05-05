ضبط سيارة نقل محملة بكميات من الدواجن النافقة بالصف

كتب - محمد شعبان:

تقدم تاجر ملابس بمركز الصف ببلاغ إلى دورية أمنية بالطريق الزراعي، وأفاد بملاحظته لسيارة ربع نقل مُحملة بالدواجن النافقة، تفوح منها رائحة كريهة.

وتمكنت القوة بقيادة العميد محمود شوقي، مأمور قسم الصف، والعقيد محمد حامد، مفتش مباحث شرق الجيزة، من ضبط السيارة، حيث لاذ قائدها بالفرار.

وكشفت معاينة النقيب أحمد ندا، معاون مباحث قسم الصف، أن السيارة محملة بـ 2 طن دواجن نافقة، تم التحفظ عليها.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.