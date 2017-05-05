صور .. إلهام شاهين بلوك يثير الجدل وجمهورها يرفضه

شاركت الفنانة إلهام شاهين جمهورها على حسابها الرسمي على إنستجرام صوراً جديدة لها.

ظهرت إلهام شاهين خلال الصور بلوك جديد، لكن للأسف جاء اختيارها للوك غير موفق على الإطلاق، حيث قامت إلهام شاهين بقص شعرها حتى أذنيها بشكل دائري.

هذا اللوك جعل إلهام شاهين تبدو أكبراً في عمراً، خاصة أنها بعد أن فقد عدة كيلو جرامات من وزنها استعادتهم مرة أخرى.

جاءت الصور من عدة مناسبات حضرتهم إلهام شاهين مؤخراً في الإسكندرية، أهمها مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وافتتاح رويال هاوس بالإسكندرية، لوك إلهام الجديد لم يلق صدى عند جمهورها، بل طالبوها بتغييره بشكل سريع.

من ناحية أخرى تجهز إلهام شاهين حالياً لفيلم جديد، يحمل اسم "نسيم الحياة"، ومن المقرر أن تقوم هي بانتاجه ومن إخراج هالة خليل.



