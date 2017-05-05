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بالصور.. أهالي قرية "جزيرة الحجر" بالمنوفية يستغيثون: "لا نجد مياه لري الأراضي"

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مصراوي Masrawy

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المنوفية - مروة فاضل:

استغاث أهالي قرية جزيرة الحجر، بمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية، من امتلاء الترعة المارة بالقرية بالمخلفات والقمامة؛ ما يؤدي إلى عدم وصول المياه للأراضي الزراعية بالقرية.

وقال محمد النجار، من أهالي القرية لـ"مصراوي": "إن ترعة، المريس المارة بالقرية تمتلئ بالمخلفات والقمامة دون اهتمام من المسئولين بإزالة المخلفات؛ ما يعوق وصول المياه للأراضي الزراعية".

وأضاف، علي هلال، فلاح، أن المياه لا تصل إلى الترعة لري الأراضي الزراعية، ويتسبب ذلك في جفاف الأراضي الزراعية، مؤكدًا أنهم يعتمدون على الري الارتوازي من الماكينات، مشيرًا إلى أنهم يؤجرونها لري أراضيهم.

وناشد أهالي القرية، الجهات المنوطة، حل مشكلتهم، لا سيما أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى لمسئولي الري ومجلس المدينة، دون أدنى اهتمام.

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