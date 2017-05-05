القوات المسلحة تبدأ تنفيذ مشروع "بشاير الخير 3" في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

واصل حي غرب الإسكندرية، بالتنسيق مع قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، اليوم الجمعة، إزالة التعديات التي تعترض مسار أعمال الحفر لتوصيل خط المياه لمنطقة مأوى الصيادين، تمهيدًا لإنشاء مشروع "بشاير الخير 3" بها على غرار مشروع بشاير الخير 1.

جدير بالذكر، أن مشروع "بشاير الخير 3"، يقع على مساحة ٥٤ فدانًا شمال محور التعمير، ويتضمن إقامة مجمع سكني متكامل به منطقة خدمية تضم مدرسة ومستشفى تسع ٢٠٠ سرير، ومسجد، ومركز شباب، ومكتب بريد، ومنطقة أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية.

ومن المقرر إنشاء مشروعات صناعية صغيرة لخلق فرص عمل جديدة لأهالي المأوى، على نسق مشروع غيط العنب "بشاير الخير 1"، الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أواخر سبتمبر الماضي.