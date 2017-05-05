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وصول 31 ألف طن سولار من السعودية لميناء الإسكندرية

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وصول 31 ألف طن سولار من السعودية لميناء الإسكندرية وصول 31 ألف طن سولار من السعودية لميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

ميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:
وصلت ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، السفينة "هستريا بيرلا"، قادمة من المملكة العربية ، وعلى متنها 31 ألف طن سولار، فيما بدأت سلطات الميناء تفريغ حمولة السفينة بحوض البترول.

صرح بذلك، رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مؤكدًا استمرار حركة العمل الطبيعية بمينائي الإسكندرية والدخيلة، ووصول 9 سفن تحمل بضائع متنوعة.

وأضاف المتحدث باسم الميناء، أنه يجرى تفريغ شحنة قمح تزن 63 ألف طن كانت وصلت على متن السفينة "وادي اليرموك"، قادمة من روسيا، وذلك بعد تبخيرها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

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