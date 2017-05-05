مصرع 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حادثي سير بسوهاج

سوهاج - (أ ش أ):

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بإصابات وجروح متفرقة فى حادثي سير منفصلين بمركزى دار السلام وأخميم بمحافظة سوهاج .

كان اللواء مصطفى مقبل مدير أمن سوهاج تلقى إخطارين بالحادثين وتبين من المعاينة أن الأول وقع فى مركز دار السلام نتيجة تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز أمام قرية " نجع الدير " بين سيارة ملاكى قيادة عنتر خالد أحمد ( 24 عاما ) وتروسيكل قيادة علي أحمد عبد الحميد ، 15 عامًا، طالب، بسبب إختلال عجلة القيادة فى يد قائد السيارة نتيجة السرعة الزائدة .

ونتج عن الحادث وفاة قائد التروسيكل ومرافقه مصطفي عبد الحميد محمود ، 14 عامًا، طالب، وإصابة 4 أشخاص آخرين بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم .. وجرى نقل الجثتين إلى المستشفي المركزي والمصابين إلى مستشفي سوهاج الجامعي.

ووقع الحادث الثانى بمركز أخميم نتيجة انقلاب سيارة ملاكي قنا قيادة محمد صالح محمد، 33 عاما، أمين شرطة، ويقيم بمحافظة قنا أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الشرقي " سوهاج / البحر الأحمر " باتجاه أسيوط بسبب إنفجار الإطار الأمامي الأيمن.. نتج عنه مصرع نجل قائد السيارة الطفل إيهاب محمد صالح، 5 سنوات، وإصابة قائدها بجروح وسحجات متفرقة بالجسم ..وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفي أخميم المركزي وتحرير محضرين عن الحادثين وأخطرت النيابة للتحقيق.