انطلاق قافلة مؤسسة الكبد المصري لمكافحة فيروس سي بالبحر الأحمر

البحر الأحمر- أحمد عوض:

انطلقت، صباح اليوم الجمعة، القافلة رقم 13 من مؤسسة الكبد المصري لعلاج فيروس «سي»، بالمقر المؤقت بمبنى محطة الهايجت، الدور الثاني، بجوار ميدان أكا بالسقالة، وذلك للكشف المجاني وتسلم الجرعات، ونتائج التحاليل السابقة، وصرف الأمصال ضد الإصابة بالفيروس.

ويقتصر صرف الأمصال على من يثبت إصابته بالمرض هو وذويه فقط، دون مَن لم يثبت إصابته، ومن ليس له تأمين صحي، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.

جدير بالذكر، أن هذه القافلة، تأتي استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون محافظة البحر الأحمر خالية من فيروس سي.