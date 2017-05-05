بالصور.. رئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ"جواربه"

كتب - هشام عواض:

يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، الحديث على وسامة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الذي تولى منصبه منذ عامين، ولفت الانتباه إلى شئ أخر، هي جواربه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا، لارتداءه ألوان ملفتة للنظر ليكون حديث الإعلام مرة أخرى بعيدًا عن وسامته، ولكن في النهاية يمكن القول أن هذا هو أسلوبه المفضل في الإختيار، حتى وإن كان في منصب رئيس وزراء.

ويلفت "ترودو" إنتباه ضيوفه ووسائل الإعلام إلى جواربه التي يحرص أغلب الأوقات أن تكون غريبة الألوان وعليها رسومات أشكالها مناسبة أكثر للأطفال.