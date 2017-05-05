أخبار عاجلة

الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية» -
وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟» -
الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك -
الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور» -
فيديو| رئيس «الكرامة»: صباحي خاض انتخابات الرئاسة لإعطاء شرعية للسيسي -
القاهرة أبو ظبى: لقاء خاص مع العالمى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لفريق وادى دجلة -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية -
مساء dmc - " سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبر 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس وإصابة شخصين " -
مساء dmc - ردود أفعال ومشاركات الجمهور علي مواقع التواصل وصفحة البرنامج في محاكاة اليوم -
مساء dmc - شهاب " رغم اهتمام الرئيس بالشباب لكن الهيئات الاعلامية اشترطت امتلاك اعضائها 15 عام خبرة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالصور.. رئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ"جواربه"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

رئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ"جواربرئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ

رئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ"جواربرئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ

رئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ"جواربرئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ

رئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ"جواربرئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ

رئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ"جواربرئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ

رئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ"جواربرئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ

رئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ"جواربرئيس وزراء كندا يثير الجدل بـ

كتب - هشام عواض:

يسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي، الحديث على وسامة رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، الذي تولى منصبه منذ عامين، ولفت الانتباه إلى شئ أخر، هي جواربه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا، لارتداءه ألوان ملفتة للنظر ليكون حديث الإعلام مرة أخرى بعيدًا عن وسامته، ولكن في النهاية يمكن القول أن هذا هو أسلوبه المفضل في الإختيار، حتى وإن كان في منصب رئيس وزراء.

ويلفت "ترودو" إنتباه ضيوفه ووسائل الإعلام إلى جواربه التي يحرص أغلب الأوقات أن تكون غريبة الألوان وعليها رسومات أشكالها مناسبة أكثر للأطفال.

 

اشترك في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة لتتعرف أكثر على " عالم المرأة"إضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال

وفاة رئيس موريتانيا السابق ولد محمد فال

إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى أكتوبر

إصابة شخصان إثر انقلاب سيارة ملاكي من أعلى كوبرى أكتوبر

10 تصريحات × 24 ساعة

10 تصريحات × 24 ساعة

العرب اليوم: تفجير فى دمشق وموريتانيا تعلن الحداد

العرب اليوم: تفجير فى دمشق وموريتانيا تعلن الحداد