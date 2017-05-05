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برلين تعتزم إجراء كشف شامل لملابسات واقعة جاسوس سويسري في ألمانيا

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برلين تعتزم إجراء كشف شامل لملابسات واقعة جاسوس سويسري في ألمانيا برلين تعتزم إجراء كشف شامل لملابسات واقعة جاسوس سويسري في ألمانيا

مصراوي Masrawy

المتحدث باسم الألمانية شتيفن زايبرت

برلين - (د ب أ):

أكدت الحكومة الألمانية إصرارها على كشف شامل لملابسات واقعة سويسري يشتبه في قيامه بأنشطة تجسسية داخل ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، في برلين: "يتعين بالطبع إجراء كشف شامل لملابسات الواقعة"، موضحا أن التساؤلات التي يتعين الإجابة عليها تدور حول "لماذا؟ ومتى؟ وبمشاركة من؟ ورجال الظل؟ والهدف من الأنشطة التجسسية؟ وغيرها من التفاصيل".

ومن جانبها، أكدت متحدثة باسم الخارجية الألمانية أن وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السويسري ديدير بوركهالتر بشأن الواقعة، وقالت: "وزير الخارجية الألماني يجد صعوبة في تصور أن هناك شخصا يقوم بعمليات تجسسية ضد هيئات مالية ألمانية بتكليف من سويسرا... الأمر يدور الآن حول إجراء كشف سريع من كافة الجهات لملابسات الواقعة".

وذكر متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن هناك حالات تجسس مشابهة أخرى غير معروفة لدى الحكومة الألمانية.

وبحسب تقارير إعلامية فإن سويسريا جمع معلومات بتكليف من الاستخبارات السويسرية عن كيفية شراء السلطات المختصة بملاحقة جرائم التهرب الضريبي في ولاية شمال الراين-ويستفاليا الألمانية لإسطوانات مدمجة عليها بيانات لعملاء بنوك ألمان في سويسرا يشتبه في تهربهم الضريبي.

وأعلن الادعاء العام الألماني يوم الجمعة الماضي القبض على السويسري، 54 عاما، المشتبه به في مدينة فرانكفورت الألمانية.

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