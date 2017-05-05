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تنفيذ 38 ألف حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

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تنفيذ 38 ألف حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة تنفيذ 38 ألف حكمًا قضائيًا متنوعًا خلال 24 ساعة

مصراوي Masrawy

تنفيذ 38 ألف حكمًا قضائيًا

كتب - علاء عمران وسامح غيث:

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، عدة حملات لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت نتائج الحملة، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 38 ألفا و 57 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وشملت تنفيذ 225 حكمً جنائيًا، و 17055 حكم حبس جزئي، و 2988 حكم حبس مستأنف و14019 حكم غرامة و3770 حكم مخالفة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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