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"حماية البيئة": إعداد خطة لإدارة الموارد البحرية

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"حماية البيئة": إعداد خطة لإدارة الموارد البحرية "حماية البيئة": إعداد خطة لإدارة الموارد البحرية

مصراوي Masrawy

محمية رأس محمد

كتبت - مادي غيث:

أكد البيولوجي عصام سعد الله، مدير محمية رأس محمد، أن قطاع حماية الطبيعة يقوم بإعداد خطة لإدارة الموارد البحرية، والتي تشمل دراسة وتقييم الوضع الحالي للموارد البحرية في المنطقة والطاقة الاستيعابية للمواقع، وذلك حتى يتم توزيع الأنشطة البحرية بما يتلاءم مع تلك الموارد، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من عمل خرائط حساسية للمنطقة حسب قيمة الموارد البحرية الموجودة بها، وأهمية كل موقع سيتم عرض هذه الخطة قريبًا.

جاء ذلك خلال انعقاد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ردًا على طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن بعض المشكلات المتعلقة بالمحميات البحرية المصرية، ومنها محمية رأس محمد، وطلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي بشأن بدء شركات الأسمنت في التحضير لاستخدام الفحم أو النفايات كوقود بديل عن الغاز بدون دراسة تقييم أثر بيئي.

وأوضح الدكتور محمد سالم، مدير عام محميات المنطقة المركزية، بأنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارات البيئة والسياحة والزراعة والبترول ومحافظة جنوب سيناء، منذ 3 سنوات لمنع الصيد بكل أشكاله وأدواته بسواحل البحر الأحمر وسيناء، وذلك أثناء موسم تكاثر الأسماك، خلال أشهر أبريل ومايو ويونيو من كل عام، طبقًا لما هو ثابت في جميع الدراسات والأبحاث المنشورة في المجلات العالمية من المتخصصين في بيولوجيا الأسماك بجمهورية العربية.

وأضاف سالم، أن البروتوكول وضع في الاعتبار البعد الاجتماعي للصيادين المحليين، حيث تم الاتفاق على إنشاء صندوق برأس مال 30 مليون جنيه، وذلك من خلال تلك الوزارات لتقديم الدعم للمشروعات التنموية المقترحة من الصيادين، لتوفير دخل مناسب أثناء فترات منع الصيد.

وفيما يتعلق ببدء شركات الأسمنت في التحضير لاستخدام الفحم أو النفايات كوقود بديل عن الغاز بدون دراسة تقييم أثر بيئى، أكد الدكتور محمد عبدالرحمن، مدير عام المشروعات الصناعية، أن حلوان بها 3 مصانع للأسمنت تم أخذ موافقة بقرار من مجلس الوزراء والموافقة البيئية لشركة حلوان للأسمنت، بالإضافة الى الموافقة البيئية لمصنع طرة للأسمنت بينما لا يزال مصنع القومية فى مرحلة استكمال توصيات مجلس الوزراء ولم يتم أخذ الموافقة البيئية على استخدامه للفحم.​

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