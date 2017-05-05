محافظ القاهرة: نبذل قصارى جهدنا لتطوير منظومة النقل العام

كتبت- ندى الخولي:

صرح عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة مستمرة في خطتها لزيادة أعداد أسطول هيئة النقل العام وتطويرها وتوفير أتوبيس لائق لمواطني العاصمة ومرتاديها.

وتفقد المحافظ، نموذج لأتوبيس وميني باص جديد تقوم شركة "مواصلات مصر" إحدى شركات القطاع الخاص، بالمشاركة بهم، في تحديث أسطول الهيئة حيث تعمل تحت إشراف هيئة النقل العام والتي تقوم بتحديد خطوط السير لهم والتعريفة المقررة.

وأوضح عبد الحميد، في بيان اليوم الجمعة، أن خطة التطوير تشمل توفير الموارد من موازنة الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص بتوفير أتوبيسات وميني باصات جديدة وماركات عالمية ذات كفاءة عالية وإمكانيات حديثة ومميزة لتشجيع شريحة أكبر من المواطنين على ترك سيارتهم الخاصة واستخدامها مما يساهم في تخفيف الضغط المروري على شوارع العاصمة.

وأشار المحافظ، إلى أن الشركة ستقوم بدفع 40 ميني باص خلال الشهر الجاري كإحلال وتجديد للميني باص فضلا عن 40 أتوبيس مكيف سيتم دخولهم الخدمة خلال نهاية هذا العام، وتكون باكورة لمشاركة القطاع الخاص للهيئة لتحديث أسطولها، وتمتاز الأتوبيسات والميني باصات أنها مكيفة وتمتاز بالخدمات الإلكتروني Wi- fi/ وتعمل بنظام الدفع الإلكتروني بالاعتماد على الكروت المدفوعة مسبقًا ومزودة بشاشات داخلية للتعريف عن محطات الوصول التالية ومواعيد الوصول إليها وسوف تمتد أعمال التغطية كافة أحياء وأطراف العاصمة.

شهد اللقاء اللواء رزق علي، رئيس هيئة مجلس إدارة هيئة النقل العام، وهشام عطا، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأحمد عمرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات الوطنية.