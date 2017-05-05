أخبار عاجلة

الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية» -
وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟» -
الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك -
الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور» -
فيديو| رئيس «الكرامة»: صباحي خاض انتخابات الرئاسة لإعطاء شرعية للسيسي -
القاهرة أبو ظبى: لقاء خاص مع العالمى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لفريق وادى دجلة -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية -
مساء dmc - " سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبر 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس وإصابة شخصين " -
مساء dmc - ردود أفعال ومشاركات الجمهور علي مواقع التواصل وصفحة البرنامج في محاكاة اليوم -
مساء dmc - شهاب " رغم اهتمام الرئيس بالشباب لكن الهيئات الاعلامية اشترطت امتلاك اعضائها 15 عام خبرة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة: نبذل قصارى جهدنا لتطوير منظومة النقل العام

Google+ Print

مصراوي Masrawy

جولة محافظ القاهرة (1)جولة محافظ القاهرة (1)

جولة محافظ القاهرة (2)جولة محافظ القاهرة (2)

جولة محافظ القاهرةجولة محافظ القاهرة

جولة محافظ القاهرة (4)جولة محافظ القاهرة (4)

جولة محافظ القاهرة (5)جولة محافظ القاهرة (5)

جولة محافظ القاهرة (6)جولة محافظ القاهرة (6)

كتبت- ندى الخولي:

صرح عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة مستمرة في خطتها لزيادة أعداد أسطول هيئة النقل العام وتطويرها وتوفير أتوبيس لائق لمواطني العاصمة ومرتاديها.

وتفقد المحافظ، نموذج لأتوبيس وميني باص جديد تقوم شركة "مواصلات " إحدى شركات القطاع الخاص، بالمشاركة بهم، في تحديث أسطول الهيئة حيث تعمل تحت إشراف هيئة النقل العام والتي تقوم بتحديد خطوط السير لهم والتعريفة المقررة.

وأوضح عبد الحميد، في بيان اليوم الجمعة، أن خطة التطوير تشمل توفير الموارد من موازنة الدولة أو بالشراكة مع القطاع الخاص بتوفير أتوبيسات وميني باصات جديدة وماركات عالمية ذات كفاءة عالية وإمكانيات حديثة ومميزة لتشجيع شريحة أكبر من المواطنين على ترك سيارتهم الخاصة واستخدامها مما يساهم في تخفيف الضغط المروري على شوارع العاصمة.

وأشار المحافظ، إلى أن الشركة ستقوم بدفع 40 ميني باص خلال الشهر الجاري كإحلال وتجديد للميني باص فضلا عن 40 أتوبيس مكيف سيتم دخولهم الخدمة خلال نهاية هذا العام، وتكون باكورة لمشاركة القطاع الخاص للهيئة لتحديث أسطولها، وتمتاز الأتوبيسات والميني باصات أنها مكيفة وتمتاز بالخدمات الإلكتروني Wi- fi/ وتعمل بنظام الدفع الإلكتروني بالاعتماد على الكروت المدفوعة مسبقًا ومزودة بشاشات داخلية للتعريف عن محطات الوصول التالية ومواعيد الوصول إليها وسوف تمتد أعمال التغطية كافة أحياء وأطراف العاصمة.

شهد اللقاء اللواء رزق علي، رئيس هيئة مجلس إدارة هيئة النقل العام، وهشام عطا، رئيس مجلس إدارة الشركة، وأحمد عمرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة الإمارات الوطنية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
طرح وحدات سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية لمصر في 30 يونيو المقبل وسعر المتر مفاجأة للجميع

طرح وحدات سكنية فاخرة في العاصمة الإدارية لمصر في 30 يونيو المقبل وسعر المتر مفاجأة للجميع

بالفيديو || العثور على أقدم "حديقة قبر فرعوني" في مصر

بالفيديو || العثور على أقدم "حديقة قبر فرعوني" في مصر

مساء dmc - حاتم الغزالي " تصميم الصوب الزراعية في مصر غير سليم ونحتاج تصاميم أكثر تناسباً"

مساء dmc - حاتم الغزالي " تصميم الصوب الزراعية في مصر غير سليم ونحتاج تصاميم أكثر تناسباً"

القاهرة أبو ظبي - صنع في مصر .. قصة نجاح البطل الأوليمبى محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال

القاهرة أبو ظبي - صنع في مصر .. قصة نجاح البطل الأوليمبى محمد إيهاب لاعب منتخب مصر لرفع الاثقال