هل تذكرون الفنانة سهام جلال إحدى بطلات فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"؟ شاهدوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد 18 عاماً!

عرف الجمهور الفنانة سهام جلال في التسعينات من القرن الماضي كإحدى أشهر فتيات الإعلانات لنراها اقتحمت مجال التمثيل في أواخر التسعينات وكان دورها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي عرض عام 1998، أحد الأدوار البارزة التي غيرت مسيرتها المهنية.

بعد انطلاقتها السينمائية، شاركت سهام جلال في عدة أعمال سينمائية ودرامية بأدوار متعددة ولكنها غابت لعدة سنوات عن الشاشات لتشارك مؤخراً في مسلسل حمل اسم "ماريونيت" ولكنه لم يعرض حتى الآن.







فبعد 18 عاماً على انطلاقتها في عالم التمثيل من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" كيف تغير شكل سهام جلال؟ شاهدوا الألبوم لتعرفوا كيف أصبحت اليوم.