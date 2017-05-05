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هل تذكرون الفنانة سهام جلال إحدى بطلات فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"؟ شاهدوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد 18 عاماً!

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هل تذكرون الفنانة سهام جلال إحدى بطلات فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"؟ شاهدوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد 18 عاماً! هل تذكرون الفنانة سهام جلال إحدى بطلات فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"؟ شاهدوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد 18 عاماً!

عرف الجمهور الفنانة سهام جلال في التسعينات من القرن الماضي كإحدى أشهر فتيات الإعلانات لنراها اقتحمت مجال التمثيل في أواخر التسعينات وكان دورها في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، الذي عرض عام 1998، أحد الأدوار البارزة التي غيرت مسيرتها المهنية.
 
سهام جلال في فترة التسعينات
بعد انطلاقتها السينمائية، شاركت سهام جلال في عدة أعمال سينمائية ودرامية بأدوار متعددة ولكنها غابت لعدة سنوات عن الشاشات لتشارك مؤخراً في مسلسل حمل اسم "ماريونيت" ولكنه لم يعرض حتى الآن.
سهام جلال في فترة التسعينات
 
فبعد 18 عاماً على انطلاقتها في عالم التمثيل من خلال فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" كيف تغير شكل سهام جلال؟ شاهدوا الألبوم لتعرفوا كيف أصبحت اليوم.
صور سهام جلال إحدى بطلات فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" وكيف أصبح شكلها بعد 18 عاماً
صور سهام جلال إحدى بطلات فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" وكيف أصبح شكلها بعد 18 عاماً
صور سهام جلال إحدى بطلات فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" وكيف أصبح شكلها بعد 18 عاماً
 
 
المصدر : ليالينا

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