مبابي يفضل ريال مدريد على عمالقة أوروبا

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كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الجمعة، أن الدولي الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم نادي موناكو، اختار الانضمام لفريق ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2017.

وأضافت الصحيفة أن ممثلين عن ريال مدريد، أجروا محادثات مع عائلة مبابي صاحب الـ18 عامًا، وأكدت في الوقت ذاته أن ناديي باريس سان جيرمان الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، من أقوى المنافسين للريال لضم الدولي الفرنسي.

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وأشارت "ماركا" إلى أن مبابي لايخفي رغبته بالانضمام للريال واللعب بين أروقة سانتياجو برنابيو، لكن الأهم هو وجود زين الدين زيدان على رأس القيادة الفنية للفريق، علاوة على المشروع الذي عُرِض على عائلة اللاعب.

وتابعت الصحيفة الإسبانية بأن إدارة ريال مدريد، تعرف أن الصفقة ستتجاوز 100 مليون يورو، لضم مبابي صاحب الـ18 عامًا.