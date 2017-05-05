كوتينيو لاعب الشهر في ليفربول

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الجمة، عن فوز الدولي البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب الفريق، بجائزة أفضل لاعب في الشهر "إبريل"، وذلك حسبما أفاد الريدز عبر موقعهم الرسمي.

وسجل الدولي البرازيلي صاحب الـ24 عامًا، 4 أهداف خلال مشاركته في خمس مباريات بشهر إبريل، ليفوز بالجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، بعد أن نال نسبة تصويت بلغت 17%، مقابل 31% للبجيكي سيمون مينوله، و18% لمواطنه روبيرتو فيرمينو.

وقال كوتينيو عقب حصد اللقب للمرة الثانية للموقع الرسمي لليفر "أنا سعيد جدا، للفوز بهذه الجائزة، لأنه يعد اعترافًا بعملي، أنا دائمًا في محاولة للتحسين من نفسي، وكما قلت دائمًا، أنا أحاول دائمًا الحصول على الأفضل".

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الجدير بالذكر أن الدولي البرازيلي يرتبط بعقد مع ليفربول حتى عام 2022، ويقدم كوتينيو أداءً رائعًا مع ليفربول هذا الموسم في البريميرليج، حيث لعب 28 مباراة مسجلآ 10 أهداف وصنع 6 آخرين.