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بالصور.. الشرطة الإيطالية تفتح تحقيقًا في تهديد محمد صلاح

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بالصور.. الشرطة الإيطالية تفتح تحقيقًا في تهديد محمد صلاح بالصور.. الشرطة الإيطالية تفتح تحقيقًا في تهديد محمد صلاح

التحرير

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ذكرت وكالة «إنسا» الإيطالية، أن الشرطة في العاصمة الإيطالية روما، أصدرت بيانًا رسميًا اليوم الجمعة، تعلن فيه فتح تحقيق للكشف عن هوية أصحاب التهديدات بالقتل، والذي تعرض له ثلاثى فريق روما، محمد صلاح ورادجا ناينجولان ودانييلي دي روسى.

وقالت الوكالة صباح اليوم الجمعة: "إن بيان الشرطة جاء فيه، إنه تم العثور على دمى مشنوقة تحمل قمصان عدد من لاعبى فريق روما كانت معلقة على طريق بالقرب بجوار مبنى الكولوسيوم".

وأضافت أنه تم تعليق لافتة تحمل عبارة «هناك معلومات عن جريمة، ستنام مع الضوء مفتوحًا»، ولذلك تقوم الشرطة بالتحقيق في تلك الواقعة.

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يذكر أن بعض الأشخاص المجهولين قاموا بوضع صور لبعض العرائس المشنوقة على أحد الكبارى في مدينة روما، مرتدين قمصان البلجيكي رادجا ناينجولان، والإيطالي دانييلي دي روسي، ولاعب  محمد صلاح.
 

60218-تهديدات-بقتل-نجوم-روما

روما

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التحرير

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