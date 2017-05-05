محمد صلاح اللاعب المصري مهدد بالقتل في ايطاليا

شيماء مصطفى

نشرت صحيفة ” ذا صن” الإنكليزية، بان اللاعب المصري محمد صلاح صانع العاب فريق روما الإيطالي مهدد بالقتل هو واثنان من زملائه، حيث تم العثور على دمية تحمل أسم محمد صلاح وهي مشنوقة، بجوار مبنى الكولوسيوم أحد أبرز معالم روما، وقد كُتب على لافتة بجانب الدمية “نصيحة بدون جريمة، نم والأنوار مضاءة”،

وبحسب الصحيفة فتحت الشرطة الايطالية تحقيقا في هذه التهديدات، وباتت روما بأكملها في حالة تأهب وحذر، بعد هذه التهديدات للثلاثي الأشهر بين لاعبي نادي روما، هذا ولم تتوصل السلطات إلى أية معلومات تدل على مصدر تلك التهديدات وما زال مجهولا حتى الآن، وتضاربت التكهنات حول مصدر تلك التهديدات، هل هي من جمهور روما بعد خسارة الفريق أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدوري الايطالي، أم من جماهير لاتسيو الذين يضمرون كل مشاعر الكراهية والحقد للاعبي روما.

وأضافت الصحيفة أن مصدر تلك التهديدات لا يزال مجهولًا حتى الآن، وعما إذا كانت جماهير روما هي مصدر تلك التهديدات بعد خسارة الفريق أمام لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الديربي التي جمعتهما الأحد الماضي بملعب “الأولمبيكو”، وضياع حلم الحصول على لقب الدوري الإيطالي أم من جماهير لاتسيو، التي تكنّ مشاعر الكراهية لجميع لاعبي روما.

المصدر : مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads