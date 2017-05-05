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الأهلي يعلن عن الراعي الـ14 غدًا

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الأهلي يعلن عن الراعي الـ14 غدًا الأهلي يعلن عن الراعي الـ14 غدًا

التحرير

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يعقد  النادي الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة عصر غدٍ السبت، بمقر النادي بالجزيرة، للإعلان عن الراعي الجديد للنادي رقم 14، وهو شركة «فاين».

 ويحضر المؤتمر ممثلا للنادي الأهلي اللواء شمس، المدير التنفيذي، والكابتن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وبعض لاعبي فريق الكرة، بالإضافة إلى أحمد القطان مدير عام المبيعات والتسويق بشركة فاين.

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وتعد شركة فاين من الشركات الرائدة في مجال صناعة الورقيات والمناديل، حيث تم إنشاؤها عام 1952، ولها فروع في أكثر من 11 دولة عربية، بالإضافة إلى التصدير للدول الأوروبية.

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التحرير

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