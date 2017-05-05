دونجا: «أنا راجل في حالي من التمرين للبيت»

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أبدى محمود عبد العاطي "دونجا"، لاعب خط وسط نادي الزمالك، استياءه وغضبه الشديد من نشر حوار صحفي له في إحدى وسائل الإعلام، مؤكدًا أن الحوار الذي تم نشره كاذب ومفبرك، وهو لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية، وذلك حسبما أفاد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وقال دونجا "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما عندوش ضمير مش ده وقت للكلام بس اللي عايز أعرفه للناس أنا مانع نفسي من الصحافة والتلفزيون، ما بعملش أي حورات الأيام دي خالص ولا الأيام اللي فاتت عشان الظروف اللي احنا فيها، وأي واحد بيكتب حرف على لساني سواء سلبًا أو إيجابًا ماليش أي علاقه بيه".

وتابع لاعب خط وسط نادي الزمالك قائلآ "حتى الصور اللي بينزلها قديمة وأنا في المقاصة واحتراما للمحترم رئيس التحرير اللي كلمني واعتذر لي، مش هجيب سيرة المكان أنا راجل في حالي من التمرين على البيت، وما بجبش سيرة حد وكل الأندية التانية ولاعبيتها ليها كل الحب والاحترام ومحدش هيعرف يوقعني في حد لأن الناس عارفيني".