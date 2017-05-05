أخبار عاجلة

الإدراة المحلية بالبرلمان عن «مؤتمر صباحي»: الدولة ليست «قمعية» -
وزير الأوقاف يكشف «كيف تستقطب الجماعات الإرهابية الشباب المتفوق؟» -
الوحش: التسعيرة الجبرية «حق دستوري».. ووزير التموين «فشل» في حكومة مبارك -
الدسوقي رشدي: مرتضى منصور «غاوي مشاكل».. ونظرة البدري «غرور» -
فيديو| رئيس «الكرامة»: صباحي خاض انتخابات الرئاسة لإعطاء شرعية للسيسي -
القاهرة أبو ظبى: لقاء خاص مع العالمى أحمد حسام "ميدو" المدير الفنى لفريق وادى دجلة -
الأرصاد الجوية تحذر المواطنين ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة ورياح رملية على المحافظات التالية -
مساء dmc - " سقوط سيارة ملاكي من أعلي كوبر 6 أكتوبر بمنطقة رمسيس وإصابة شخصين " -
مساء dmc - ردود أفعال ومشاركات الجمهور علي مواقع التواصل وصفحة البرنامج في محاكاة اليوم -
مساء dmc - شهاب " رغم اهتمام الرئيس بالشباب لكن الهيئات الاعلامية اشترطت امتلاك اعضائها 15 عام خبرة" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

دونجا: «أنا راجل في حالي من التمرين للبيت»

Google+ Print
دونجا: «أنا راجل في حالي من التمرين للبيت» دونجا: «أنا راجل في حالي من التمرين للبيت»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أبدى محمود عبد العاطي "دونجا"، لاعب خط وسط نادي ، استياءه وغضبه الشديد من نشر حوار صحفي له في إحدى وسائل الإعلام، مؤكدًا أن الحوار الذي تم نشره كاذب ومفبرك، وهو لم يتحدث مع أي وسيلة إعلامية، وذلك حسبما أفاد عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وقال دونجا "حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ما عندوش ضمير مش ده وقت للكلام بس اللي عايز أعرفه للناس أنا مانع نفسي من الصحافة والتلفزيون، ما بعملش أي حورات الأيام دي خالص ولا الأيام اللي فاتت عشان الظروف اللي احنا فيها، وأي واحد بيكتب حرف على لساني سواء سلبًا أو إيجابًا ماليش أي علاقه بيه".

وتابع لاعب خط وسط نادي الزمالك قائلآ "حتى الصور اللي بينزلها قديمة وأنا في المقاصة واحتراما للمحترم رئيس التحرير اللي كلمني واعتذر لي، مش هجيب سيرة المكان أنا راجل في حالي من التمرين على البيت، وما بجبش سيرة حد وكل الأندية التانية ولاعبيتها ليها كل الحب والاحترام ومحدش هيعرف يوقعني في حد لأن الناس عارفيني".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
«باسم ومعروف» يشاركان في مران الزمالك

«باسم ومعروف» يشاركان في مران الزمالك

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: «اسمعوا كلام إيناسيو»

مرتضى منصور للاعبي الزمالك: «اسمعوا كلام إيناسيو»

قرعة البطولة العربية: «الأهلي يصطدم بالوحدة.. والزمالك Vs النصر»

قرعة البطولة العربية: «الأهلي يصطدم بالوحدة.. والزمالك Vs النصر»

الزمالك يهزم الأهلي في مباراة «تحصيل حاصل» بدوري اليد

الزمالك يهزم الأهلي في مباراة «تحصيل حاصل» بدوري اليد