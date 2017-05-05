قديمة بثوب جديد.. هذه السيارات أُعيد إحياؤها في 2017

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تتنافس العديد من الشركات العالمية بشكل رئيسي في إصدار أحدث التقنيات والسيارات على مستوى العالم، والتي ترى فيها خير ممثل لها في المحافل الدولية، والتي تحظى باهتمام إعلامي وجماهيري على حد سواء، وهو الأمر الذي يسهم في إثراء السوق العالمية للسيارات.

وظهر توجه واضح لدى الكيانات العملاقة المصنعة للسيارات، وهو الذي يتعلق بإعادة إظهار سيارة ذات شعبية واسعة قديمًا، ثم إعادة تقديمها في ثوب مغاير لما اعتاد الجمهور عليه طيلة السنوات الماضية، وهو الأمر الذى يخلق حالة من الشغف الواضح لرؤية مدى التغير الذي طرأ على تلك الإصدارات الشهيرة بعد أن قامت شركتها بتعديلها فنيًّا وشكليًّا.

وفي هذا السياق، نستعرض عددًا من أهم السيارات التي راهنت شركاتها على نسخة مغايرة منها خلال عام 2017..

لادا نيفا

بعد أكثر من 40 عامًا على ظهورها في الأسواق العالمية، بات تغيير شكل السيارة الروسية ضرورة ملحة، وهو الأمر الذي أعلنت عنه "لادا"، حيث أكدت أنها بصدد الكشف عن نسخة جديدة ومغايرة تمامًا في 2018 عن سيارتها التاريخية، والتي تملك شهرة واسعة على المستوى المحلي، للحد الذي جعله إحدى السيارات العاملة بالقوات المسلحة حتى الآن.

هوندا سيفيك

لا يمكن أن يمر عام دون أن تخرج الشركة اليابانية العملاقة بنسخة مغايرة لسيارتها صاحبة التاريخ الطويل في الأسواق، فعلى مدار السنوات الماضية، حرصت "هوندا" على تقديمها في ثوب جديد ومغاير في العديد من المعارض، إلى أن جاء عام 2017، والذي اعتقد البعض أنه قد يحمل نهاية لسلسلة "سيفيك" الطويلة، إلا أنه شهد ظهورها بثوب جديد في معرض نيويورك الدولي للسيارات.

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تويوتا FT-4X

ربما اختلف الحالي قليلًا مع العملاقة اليابانية، والتي فضلت الرجوع للخلف بشكل حديث ومغاير للنسق المتبع لدى العديد من الشركات الأخرى، حيث طرحت خلال معرض نيويورك مفهوم اختباري جديد لسياراتها الرياضية ذات الدفع الرباعي باسم "FT-4X"، وهو ما أعاد للأذهان السيارة الأقوى من هذا الطراز "لاندر كروزر" ولكن بثوب مغاير على مستوى الشكل.

ميتسوبيشي

احتفلت شركة "ميتسوبيشي" اليابانية بمرور 100 عام على إنتاج سيارتها الشهيرة "PHEV"، وذلك بإعادة إنتاجها فى صورة مغايرة للنسق المعتاد للسيارة الرياضية متعددة الأغراض، وقدمت الشركة نسخة جديدة من سيارتها "أوتلاندر PHEV" بمحرك بسعة 2800 CC، ويتكون من 4 سلندر ويعطى زيادة في القوة عن النسخة السابقة من السيارة 35 حصان.

لاندر روفر فيلر

تعكف شركة "لاند روفر" على اختبار نسخة جديدة سيارتها الرياضية متعددة الأغراض "SUV" الشهيرة "رينج روفر فيلر"، تمهيدًا لطرحها بشكل رسمي في الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة، وتم التقاط صور لها أثناء عملية الاختبار الأولى.