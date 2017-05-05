العراق ينفى مباحثات لإبقاء قوات أمريكية على أراضيه بعد القضاء على "داعش"

بغداد - (د ب أ):

نفت الحكومة العراقية، اليوم الجمعة، ما تردد عن وجود مباحثات لإبقاء قوات أمريكية في البلاد، بعد القضاء على تنظيم "داعش"، مؤكدة عدم وجود أي قوات مقاتلة في البلاد.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للحكومة العراقية، أن وكالات أنباء دولية ومحلية تداولت مؤخرًا خبرًا مفاده أن العراق قد اتفق مع الولايات المتحدة الأمريكية على بقاء قوات أمريكية في العراق للفترة التي تلي تحقيق النصر العسكري على داعش، مؤكدة "نحن نؤكد أن لا وجود لقوات مقاتلة من أية دولة على الأراضي العراقية حتى يتم البحث في بقاءها من عدمه بل يوجد مدربون ومستشارون وخبراء من عدد من الدول".

وأوضح البيان أن "الحكومة العراقية لم تتفق مع أية دولة بصدد دورها العسكري مع العراق لمرحلة مابعد النصر الحاسم على الإرهاب".

وأكد البيان أن "النصر تحقق بأيادي عراقية خالصة وببطولات وتضحيات العراقيين وأن الحكومة العراقية لديها الخطط والاستراتيجيات لتطوير قدرات قواتنا الأمنية من خلال التدريب والتسليح لرفع الجاهزية لمواجهة التحديات المقبلة وهي منفتحة مع كافة الخبرات الدولية وبما يلبي طموح العراق في بناء مؤسسة عسكرية واجهزة أمنية تتمتع بالجاهزية الكاملة لمواجهة أي تحديات أمنية مستقبلية خارجية كانت أم داخلية وبما يتوافق مع مقتضيات السيادة الوطنية العراقية".

يذكر أن القوات العراقية تخوض معارك منذ شهر فبراير الماضي، لتحرير الجانب الأيمن للموصل من قبضة "داعش" بعد أن كانت قد حررت الجانب الأيسر، في إطار عملية تحرير الموصل التي انطلقت في شهر اكتوبر الماضي.