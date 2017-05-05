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ضبط لص سرق 9 آلاف جنيه من ورشة نجارة بالوادي الجديد

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ضبط لص سرق 9 آلاف جنيه من ورشة نجارة بالوادي الجديد ضبط لص سرق 9 آلاف جنيه من ورشة نجارة بالوادي الجديد

مصراوي Masrawy

العميد عصام مهني رئيس مباحث الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

ضبطت مباحث الوادي الجديد، صباح اليوم الجمعة، بقيادة العميد محمد سعد، مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية لصًا سرق مبلغًا ماليًا من ورشة نجارة بمركز الخارجة.

كان اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، تلقى إخطارًا من العميد عصام مهني، رئيس مباحث المديرية، يفيد القبض على لص استولى على مبالغ مالية من ورشة نجارة بالمنطقة الصناعية بالخارجة.

تبين ورود بلاغ من "محمد. ع"24 سنة، صاحب ورشة نجارة بالمنطقة الصناعية بمدينة الخارجة، عن سرقة مبلغ مالي من ورشته.

تشكّلت فرق بحث سرية بقيادة المقدم خالد صلاح، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام، والرائد جاسر مجدي، معاون مباحث القسم، أسفرت عن تحديد مرتكب الواقعة.

جري استصدار إذن من النيابة العامة وتقنين إجراءات القبض على المتهم، وتشكلت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد زوام، معاون ثاني مباحث القسم، وضبطت "أ.ص"، 27 سنة عامل ومقيم بمدينة الخارجة، ومتهم في قضايا سرقة، وبحوزته 9 آلاف جنيه سرقها من ورشة النجارة. وجرى رد المسروقات لصاحبها.

تحرر المحضر رقم 2538 جنح قسم شرطة الخارجة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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